بامخرمة: "قضية خاشقجي " سعودية خالصة ولا يحق للآخرين التدخل فيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد با مخرمة نزاهة القضاء في المملكة العربية السعودية، وذلك عقب الأحكام الصادرة بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي رحمه الله.

Advertisements

وأضاف في تصريح له بهذه المناسبة:" إن الأحكام الصادرة في قضية جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ تؤكد نزاهة القضاء في المملكة، وأن الموقف المعلن لذوي المجني عليه بعد صدور الأحكام خير دليل على ذلك، وبذا نؤكد أن هذه القضية وطنية سعودية خالصة، غير مجدٍ ولا مناسب تدخل الآخرين في شأنها ".

وكانت النيابة العامة قد أعلنت النتائج والأحكام الابتدائية بحق (11) شخصا، قضت بمحاسبة الذين تورطوا في الجريمة وتقديمهم للمحاكمة العادلة لينالوا جزاءهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بعد ثبوت إدانتهم بما نسب إليهم