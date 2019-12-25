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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس السيسي يفتتح اليوم عددا من المشروعات القومية في الفيوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019 يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، عددا من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل، وذلك في محافظة الفيوم.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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