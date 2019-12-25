كشف مدير عام "أوجيرو" عماد كريدية، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن سنترال خلدة تعرض هذا الصباح لصاعقة مما ادى الى انقطاع الاتصالات و خدمة الانترنت في المنطقة.
ولفت إلى أن فرق الصيانة قامت بمعالجة الوضع واعادة الخدمة الى المشتركين، موضحاً أن الخدمة توقفت لمدة 35 دقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر كريدية: توقف خدمة الانترنت في خلدة لمدة 35 دقيقة بسبب صاعقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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