كريدية: توقف خدمة الانترنت في خلدة لمدة 35 دقيقة بسبب صاعقة

كشف مدير عام "​أوجيرو​" ​عماد كريدية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن سنترال خلدة تعرض هذا الصباح لصاعقة مما ادى الى انقطاع الاتصالات و ​خدمة الانترنت​ في المنطقة.

ولفت إلى أن فرق الصيانة قامت بمعالجة الوضع واعادة الخدمة الى المشتركين، موضحاً أن الخدمة توقفت لمدة 35 دقيقة.