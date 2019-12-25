درويش: للتعاون في إنقاذ ‎لبنان من الانهيارات وصولاً لبناء دولة العدالة

اشار عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور ​علي درويش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "‏يحلّ ‎عيد ​الميلاد​ على ال​لبنان​يين، في ظروف صعبة اقتصادية ومعيشية، على أمل أن تشكل ولادة ​السيد المسيح​ ولادة للبنان جديد تشع في أرجائه بشائر ​السلام​ والاستقرار"، اضاف قائلا "ندعو كل من منصبه التعاون في إنقاذ ‎لبنان من الانهيارات وصولاً لبناء دولة العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية."

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