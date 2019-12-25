دعت حركة "حماس"، ​حركة فتح​ و​السلطة​ الوطنية الفلسطينية إلى "فرض العملية الانتخابية في مدينة ​القدس​ المحتلة، وتحويلها إلى حالة اشتباك شعبي وسياسي مع الجانب الإسرائيلي"، مؤكدةً "أننا لا نقبل بأخذ الإذن من الاحتلال لإجراء ​الانتخابات​، بل نفرض العملية الانتخابية فرضا، ونحوّل القدس إلى ساحة اشتباك شعبي وسياسي"، مشددةً على "رفض إجراء انتخابات دون القدس".

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كانت هذه تفاصيل خبر "حماس" تدعو لفرض الانتخابات في القدس دون انتظار موافقة إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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