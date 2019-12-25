البابا فرنسيس واسقف كانتربري يتمنيان السلام لجنوب السودان

عبر ​البابا فرنسيس​ واسقف كانتربري جاستن ويلبي مجددا في رسالة مشتركة، عن تشجيعهما لمحادثات ​السلام​ في ​جنوب السودان​، غداة إرجائها إلى مطلع كانون الثاني. وكتب الحبر الأعظم واسقف كانتربري "نرغب أن نتوجه إليكم وإلى كل شعب جنوب السودان بأحر التمنيات بالسلام والرخاء".

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