وثائق وصور.. الاتفاق "العسكري" بين أردوغان والسراج.. وحفتر يطير إلى اليونان لبحث الرد.. وضاحي خلفان: آنقرة تريد تقاسم إنتاج ليبيا النفطى مع قطر وإيذاء مصر

من الذخيرة إلى الاستخبارات إلى نشر القوات التركية، يمتد الاتفاق الأمني الذي أبرمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة طرابلس الليبية، فايز السراج، بما يعطي أنقرة عمليا مدخلا واسعا للتدخل في الشأن الليبي.موجة انتقادات حادة في المنطقة والعالم

وأثارت الاتفاقية التي كانت مرفقة مع أخرى تتعلق بترسيم الحدود البحرية موجة انتقادات حادة في المنطقة والعالم، ذلك أن حكومة السراج لا تمثل كل الليبيين، كما أن اتفاق الصخيرات الذي جاء بها لا يخولها إبرام اتفاقيات دولية.

زيارة حفتر لليونان

كشف مصدر عسكري من القيادة العامة للجيش الليبي، أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر سيقوم خلال الأيام القادمة بزيارة إلى اليونان، لبحث الاتفاقيتين الموقعتين بين تركيا وحكومة الوفاق حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون العسكري.

وتعارض الحكومة الليبية المؤقتة واليونان بشدة مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها بين تركيا وحكومة الوفاق نهاية الشهر الماضي، وتتعلق بترسيم الحدود في البحر المتوسط، ويتعاون الطرفان لإبطال هذه التفاهمات الجديدة التي أربكت التوازنات البحرية في المتوسط، وأثارت نزاعات إقليمية.

لبحث خيارات الرد

إلى ذلك، أضاف المصدر نفسه لـ"العربية.نت"، أن حفتر سيلتقي بالمسؤولين اليونانيين لبحث خيارات الرد على هذه الاتفاقية وعلى التصعيد التركي الأخير في ليبيا، بعدما هدد الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، بتقديم المزيد من الدعم العسكري لحكومة فايز السراج في ليبيا، على الرغم من تصاعد الرفض الدولي للاتفاق البحري الأمني المبرم مؤخرا بينهما.

يذكر أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، كان زار الأحد، مدينة بنغازي، والتقى مسؤولين ليبيين من بينهم قائد الجيش خليفة حفتر، وبحث معهم العلاقات الثنائية ومذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، قبل أن يتوجه إلى مصر ثم إلى قبرص، للغرض نفسه.

ضاحي خلفان

وفي سياق آخر، انتقد ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق، مساعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لتدمير الجيش الليبى وجره لحرب فى ليبيا من خلال إرسال الجنود الأتراك إلى طرابلس، وإصراره على التضحية بأبناء الجيش التركى بالتدخل العسكرى فى ليبيا ودعم الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة فائز السراج كما فعل من قبل بالتدخل العسكرى فى الأراضى السورية بحجة حماية الأمن القومى.

هل تنجح قطر بالزج بتركيا في حرب بليبيا

وكتب ضاحى خلفان، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، تعليقا على موقف أردوغان من ليبيا قائلا: "هل تنجح قطر بزج أردوغان في حرب بليبيا أملا في دخول مصر في مواجهة عسكرية.. ليس لديها مانع ابدا من تطاحن البلدين معا..؟ اردوغان سيدخل الحرب بشرط واحد أن يتقاسم وقطر شئ من انتاج ليبيا النفطي.. وأن تكون تكلفة الحرب على حساب الدوحة ..وقطر قد لا تمانع...المهم لدى قطر ايذاء مصر السيسي".

بذريعة تفعيل الاتفاق الامني

يحاول النظام التركى شرعنة إرسال قوات عسكرية تركية إلى الأراضى الليبية، وذلك بذريعة تفعيل الاتفاق الأمنى والعسكرى الموقع بين أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطنى فائز السراج نهاية نوفمبر الماضى، واستمرارا لسياسة استفزاز الشارع الليبى ومؤسساته العسكرية والأمنية، طالبت أنقرة الجيش الوطنى الليبى بوقف هجماته على العاصمة طرابلس، لافتة إلى إمكانية استصدار مذكرة من البرلمان التركى لإرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة الوفاق الليبية إذا اقتضت الحاجة.

تفاصيل الاتفاقية

وتشمل المذكرة التي كانت مكتوبة باللغات العربية والإنجليزية والتركية 23 بندا، تتطرق إلى الجوانب الاستخبارية والتسليحية والتدريبية وإنشاء القوات والمناورات وغيرها، وتتيح عمليات للأتراك السيطرة على ملفات عسكرية وأمنية في ليبيا الغارقة في الفوضى، بما يعطي موطئ قدم على الجانب الجنوبي من حوض المتوسط.

الجوانب العسكرية والأمنية

1. دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة، التي من ضمن مسؤولية الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي.

2. التدريب والتعليم الأمني والعسكري.

3. تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات واستخدام نشاطات التعليم والتدريب ونظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية والبحرية والجوية الموجودة ضمن القوات المسلحة داخل حدود الطرفين وبدعوة من الطرف المستقبل.

4. تنفيذ المناورات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، أمن الحدود البرية، البحرية، والجوية، مكافحة المخدرات والترهيب، علميات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وتبادل المعلومات والخبرات بهذا الشأن.

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5. توفير التدريب، المعلومات التقنية، الدعم، التطوير، الصيانة، التصليح، الاسترجاع، التخلص، ودعم تقديم المشورة وتحديد الآليات، والمعدات والأسلحة البرية والبحرية والجوية والمباني والعقارات (مراكز التدريب)، بشرط أن يحتفظ المالك بها.

6. المشاركة في التدريبات العسكرية أو المنارات المشتركة.

7. الصناعة الخاصة بالأمن والدفاع.

الجانب الاستخباري

1. تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون العملياتي.

2. تبادل المعلومات والخبرات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي في مجال الدفاع والأمن.

3. الاتصالات والإلكترونيات وأنظمة المعلومات والدفاع الإلكتروني.

4. عند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع (بعدد كانف من الخبراء والموظفين).

الجانب اللوجستي

1. التعاون في مختلف المجالات وتبادل الزيارات بين الطرفين.

2. التعاون اللوجستي والمنح والأنظمة اللوجستية.

3. الخدمات الطبية والصحية العسكرية.

4. تبادل الموظفين الضيوف والمستشارين والوحدات.

وتسمح الاتفاقية أيضا لأنقرة ببيع واستئجار السلع والخدمات العسكرية في نطاق ما سمي بالتعاون اللوجستي، وهو باب واسع لمزيد من التدخل التركي في الملف العسكري الليبي، بما يخدم مصالح أنقرة، بحسب ما قالت مصادر ليبية.