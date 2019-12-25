بدء مراسم تشييع جثمان الراحل قايد صالح في العاصمة الجزائرية

بدأت في العاصمة الجزائرية مراسم تشييع جثمان رئيس الأركان الراحل ​أحمد قايد صالح​ الذي توفي منذ يومين. وأصدرت ​رئاسة الجمهورية​ الجزائرية، الاثنين، بيانا نعت فيه رئيس أركان ​الجيش الوطني​ الفريق أحمد قايد صالح، معتبرة أنه "أوفى بالعهد في فترة من أصعب الفترات التي اجتازتها البلاد".

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