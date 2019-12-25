بدء مراسم تشييع جثمان الراحل قايد صالح في العاصمة الجزائرية

بدأت في العاصمة الجزائرية مراسم تشييع جثمان رئيس الأركان الراحل أحمد قايد صالح الذي توفي منذ يومين.
وأصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية، الاثنين، بيانا نعت فيه رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أحمد قايد صالح، معتبرة أنه "أوفى بالعهد في فترة من أصعب الفترات التي اجتازتها البلاد".
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