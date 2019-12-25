جيش اسرائيل: بالحرب المقبلة مع لبنان سنتعرض لهجمات صاروخية مؤثرة

أعلن رئيس أركان ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيف كوخافي​ أن إسرائيل "لن تسمح ل​إيران​ بالتموضع عسكريا في ​سوريا​ ولا حتى في ​العراق​"، مضيفا أنه بالحرب المقبلة "سنضطر لمهاجمة المناطق المأهولة".

وفي ندوة خاصة في ذكرى وفاة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق أمنون ليفكين شاحاك، أشار إلى أنه "في الحرب المقبلة سنضطر أن نهاجم بقوة كبيرة في المناطق المأهولة وأيضا سنستهدف بنية الدولة أو الكيان الذي يسمح للإرهاب بالعمل ضدنا".

وأوضح أنه "في الحرب المقبلة مع ​لبنان​ أو مع حماس ستتعرض الجبهة الداخلية في إسرائيل لهجمات صاروخية معظمها غير دقيق، ولكن ستكون مؤثرة".

ولفت الى ان "إيران تمتلك مئات الصواريخ التي يمكنها إطلاقها على إسرائيل، وقد ضاعفت كمية اليورانيوم المخصب لديها"، مشيراً الى ان "احتمال المواجهة مع إيران غير مستبعد".