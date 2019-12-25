وسائل إعلام باكستانية: وزير الخارجية السعودي إلى إسلام آباد بزيارة مهمة

أفادت وسائل إعلام ​باكستان​ية، بأن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيتوجه إلى إسلام آباد غدا الخميس في زيارة مهمة وسيلتقي خلال الزيارة التي تستغرق يوما واحدا نظيره الباكستاني ​شاه محمود قريشي​ ورئيس الوزراء ​عمران خان​".

ولفتت إلى أن "هذه الزيارة تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للعلاقات بين الدولتين والمنطقة برمتها، خاصة وأنها تأتي في ظل إلغاء باكستان مشاركتها في ​القمة الإسلامية​ المصغرة التي استضافتها كوالالمبور الماليزية في وقت سابق، ولعبت ​تركيا​ دورا محوريا فيها".