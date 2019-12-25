وسائل إعلام باكستانية: وزير الخارجية السعودي إلى إسلام آباد بزيارة مهمة

أفادت وسائل إعلام باكستانية، بأن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيتوجه إلى إسلام آباد غدا الخميس في زيارة مهمة وسيلتقي خلال الزيارة التي تستغرق يوما واحدا نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي ورئيس الوزراء عمران خان".
ولفتت إلى أن "هذه الزيارة تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للعلاقات بين الدولتين والمنطقة برمتها، خاصة وأنها تأتي في ظل إلغاء باكستان مشاركتها في القمة الإسلامية المصغرة التي استضافتها كوالالمبور الماليزية في وقت سابق، ولعبت تركيا دورا محوريا فيها".
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