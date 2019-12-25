إدكار طرابلسي: لإعطاء رئيس الحكومة المكلف فرصة

توجه النائب ​ادكار طرابلسي​ الى اللبنانيين بأفضل التمنيات بعيد ميلاد رئيس السلام ومخلّص العالم ​يسوع المسيح​.

ورفع طرابلسي الصلاة ليحفظ الله رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ وليعطه الحكمة، مع رئيس الحكومة المكلّف ​حسان دياب​، ومعهما البرلمان والقضاء وجميع المسؤولين المخلصين، لإخراج البلاد من نفق الفساد الذي طال لعقود ونقل الدولة والادارة الى حالة الحداثة الملتزِمة لقواعد الحوكمة الرشيدة المعتمدة عالميًّا.

وتوجّه النائب طرابلسي الى المواطنين، الذين أظهروا أرفع درجات المسؤوليّة الوطنيّة في اعتراضهم على الاوضاع المهترئة السائدة، أن يعطوا الحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها فرصة لإنقاذ البلد اقتصاديًّا ولإعادة الهدوء.