النشرة: عاملة أجنبية سرقت مجوهرات ونقود من منزل في بلدة مجدلون بعلبك وفرت لجهة مجهولة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بأن "عاملة منزل من الجنسية النيجيرية اقدمت في بلدة مجدلون بعلبك على سرقة مجوهرات ونقود تقدر بحوالي 40 الف ​دولار​ اميركي و​جواز سفر​ لاحد أفراد العائلة وتسلحت بسكين من المطبخ في حال واجهاها احد وفرت الى جهة مجهولة".

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