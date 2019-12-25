رسيتال ميلادي في كنيسة السيدة في زحلة

أحيت كل من جوقة أطفال ​كنيسة السيدة​ للسريان الأرثوذكس وجوقة أطفال ​مار الياس​ المخلصية رسيتالاً ميلادياً في كنيسة السيدة – حي السيدة، وذلك بمناسبة أعياد ​الميلاد​ ورأس ​السنة​ برعاية وحضور المطران مار يوستينوس ​بولس سفر​ والآباء الكهنة والراهبات، حيث قدّمت جوقة أطفال السيدة مجموعة من التراتيل الميلادية باللغات السريانية العربية الإنكليزية والفرنسية، وذلك بإشراف مسؤولة الجوقة السيدة جيسي خلف حيث رافقت الآنسة بروك شماس الجوقة عزفاً على الأورغ. ثمّ قدّمت جوقة أطفال مار الياس المخلصية أيضاً مجموعة من التراتيل الميلادية باللغات العربية الإنكليزية والفرنسية بإشراف الآنسة غريس بتال وغزف بروك شماس أيضاً.

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