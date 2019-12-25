ريشار قيومجيان: يا طفل المغارة سامح من جعل لبنان دولة متسولة

لفت وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ​ريشار قيومجيان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "يا طفل المغارة زدنا ايمانا وتواضعا ومحبة وسامح من جعل ​لبنان​ دولة متسولة وإدارة فاسدة وشعبا محبطا...مع ميلادك نستعيد الامل بلبنان، بلد طمأنينة ودولة قانون وجمهورية حرة قوية".

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