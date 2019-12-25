السيد: إصلاح لبنان ليس صعباً لكن يلزمه قادة إستشهاديّون من صنف الأنبياء

لفت النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "​المسيح​ كلمة الله إلى مريم المباركة، الأنبياء ثُوّار مُرسَلون لمواجهة ​الفساد​ والظلم، ومع ذلك، من موسى إلى عيسى ومحمد، ما مِن أحد منهم إلا وعانى تائهاً أو شهيداً أو مهجَّراً"، معتبراً أن "إصلاح ​لبنان​ ليس صعباً، لكن يلزمه قادة إستشهاديّون من صنف الأنبياء، مش زبونات مطاعم وحفلات، ينعاد عليكم".

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