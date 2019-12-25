ترأس راعي أبرشية زحلة والقباع للسريان ​الارثوذكس​ ​المطران بولس سفر​ قداس ​الميلاد​ في ​كنيسة السيدة​ في زحلة في حضور حشد كبير من الطائفية. وأمل المطران سفر خلال العظة "أن يعود الاستقرار إلى ​لبنان​ ومع ولادة ​السيد المسيح​ يولد لبنان جديد"، داعيا إلى "​الصلاة​ على نية المسؤولين اللبنانيين ليتمكنوا من اعادة الوضع إلى الاستقرار".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المطران سفر ترأس قداس الميلاد في كنيسة السيدة في زحلة: نأمل ولادة لبنان جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.