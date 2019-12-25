الحجار: امر مؤسف ان لا يرى الرئيس ميشال عون بالبلد الا جبران باسيل

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ انه "امر مؤسف ان لا يرى ​الرئيس ميشال عون​ بالبلد الا وزير الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​، وان يعتبر ان قواعد ​الدستور​ و​الحياة​ السياسية اللبنانية تدور من حوله.

ولفت الحجار في تصريح له، الى ان القول بان "الرئاسة انتظرت رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري مائة يوم، مثير للاستغراب، لان البلاد كانت تنتظر من الرئاسة فك عقدة جبران وتمسكه بحكومة تكنو سياسية، وان الحريري قال لهم من اليوم الاول لنذهب الى حكومة اختصاصيين، الحكومة التي نطقوا بها اخيرا من بكركي".

اضاف "اللبنانيون يتذكرون من قال العام 2017 لعيون صهر الجنرال ما تتشكل حكومة. ويتذكرون من قال قبل اشهر للمتظاهرين يلي مش عاجبو يهاجر".