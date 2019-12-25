اعادة فتح الطريق البحرية عند مدخل صور

اعادت فرق الإنقاذ في وحدة الاستجابة السريعة التابعة ل​اتحاد بلديات قضاء صور​ فتح الطريق البحرية عند مدخل صور، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية، بعد انقطاعها بسبب ارتفاع الامواج 6 أمتار.

وتابع رئيس الاتحاد ​حسن دبوق​ الإشراف المباشر على العمل، ونظمت شرطة ​بلدية صور​ السير وحولته بعيدا من الخطر، حفاظا على سلامة المارة والمواطنين.