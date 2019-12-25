اعادة فتح الطريق البحرية عند مدخل صور

اعادت فرق الإنقاذ في وحدة الاستجابة السريعة التابعة لاتحاد بلديات قضاء صور فتح الطريق البحرية عند مدخل صور، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية، بعد انقطاعها بسبب ارتفاع الامواج 6 أمتار.
وتابع رئيس الاتحاد حسن دبوق الإشراف المباشر على العمل، ونظمت شرطة بلدية صور السير وحولته بعيدا من الخطر، حفاظا على سلامة المارة والمواطنين.
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