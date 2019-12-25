رسالة “ناصر الزفزافي” من داخل السجن: القراءة والكتابة والتدوين

أوصى ناصر الزفزافي، القيادي في “حراك الريف”، ابن أخيه، بالقراءة، والكتابة، وتدوين كل ما بخاطره، وذلك في رسالة جديدة له من سجن “رأس الما”، في مدينة فاس.

وأوصى ناصر ابن شقيقه “بعدم الخجل في أن يسأل أي شخص متمكن من التاريخ، والهوية، وبالعناية بنفسه..”.

وعبر ناصر الزفزافي، المحكوم عليه بـ20 سنة سجنا نافذا، عن سعادته، وفخره بابن أخيه، بعد أن “حقق نتائج متفوقة في دراسته”، موصيا إياه “بالاستمرار على هذا النحو في التفوق، وتحقيق نتائج رائعة، وأن يحقق مستقبله، الذي يصبو إليه”.

وعبر الزفزافي عن سعادته، أيضا، بعد سماعه بكون ابن أخيه “يطالع بعضا من كتب التاريخ”، وقال: “فكم جميل ياعزيزي أن أسمع بأنك تهتم بمثل هذه النوعية من الكتب، وأنت لاتزال في سن مبكرة”.