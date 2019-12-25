“وهبي” يسائل “بوريطة” عن معاناة أطفال ونساء مغاربة في سوريا والعراق وليبيا

وجه عبد اللطيف وهبي، برلماني فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول معاناة أطفال ونساء مغاربة بالدول التي تعيش توترات.

وقال وهبي في السؤال، إن العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، نشرت نداءات ومناشدات استغاثة باسم أطفال ونساء مغاربة عالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق وليبيا، يطالبون من خلالها بحمايتهم وترحيلهم نحو بلدهم المغرب.

وقال وهبي، إن الأطفال والمساء المغاربة في سوريا والعراق وليبيا، “باتوا اليوم مهددين في حياتهم وأجسادهم، وأصبحوا عرضة لعصابات الاتجار في الأعضاء البشرية، بسبب حجم الفوضى والتقتيل والاغتصاب الذي تعيشه تلك المناطق”.

وأضاف وهبي، “بغض النظر عن الإجراءات الأمنية والمتابعات القانونية والجنائية لكل متورط في مخالفات قانونية، نسائلكم، عن الإجراءات التي ستتخذونها من الناحية الإنسانية لإنقاذ هؤلاء الأطفال والنساء وانتشارهم من سعير هذه المعاناة؟”.