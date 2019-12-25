فاس.. محكمة الاستئناف تقضي بسنتين حبسا نافذا في حق مغتصب قاصر!

قضت محكمة الاستئناف في فاس، بالحبس النافذ، في حق متهم توبع بتهم هتك عرض قاصر بالعنف.
وصرحت غرفة الجنايات الابتدائية في فاس، أمس الثلاثاء، بقرارها القاضي بمؤاخذة المتهم (م.م) من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، مع تحميله الصائر، و لاجبار في الأدنى.
ويتابع في الملف المذكور شخصان، الأول في حالة اعتقال بتهم جنائية ثقيلة، فيما حُكم على المتهم الثاني غيابيا، إذ لايزال في حالة فرار.
وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف شهر شثنبر الماضي، إذ تعرضت قاصر، تبلغ من العمر 15 سنة، للاغتصاب من طرف ثلاثيني.
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