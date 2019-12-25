النقب: أطلقوا النار واختطفوا شابا على "خلفية عاطفية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق جناة ملثمون عيارات نارية في الهواء، في قرية حورة النقب واختطفوا عاملا (من بلدة يطا جنوب جبل الخليل)، في وضح النهار، أمس الثلاثاء.

وذكر شهود عيان أن العامل، في العشرينيات من عمره، كان يعمل في محطة وقود خاصة باغته الملثمون واختطفوه، على خلفية عاطفية.

واستُدعيت الشرطة إلى المكان، ومشّط أفرادها المنطقة بمساعدة طائرة مروحية، واستمرت عمليات البحث عن العامل إلى حين العثور عليه.

ووفقا للشرطة فإنه جرى التواصل مع العامل، وهو من قرى الخليل، وحالته الصحية جيدة، وطلب منه المحقق الحضور إلى محطة الشرطة لتقديم شكوى ضد الخاطفين.