إيران: سقوط طائرة عسكرية شمال غربي البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة عسكرية في منطقة غربي البلاد، دون الإعلان عن ملابسات الحادثة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، عن مصدر مسؤول في محافظة اردبيل شمال غربي البلاد، لم تسمه، الأنباء عن سقوط الطائرة.

وأوضح المصدر أن "طائرة عسكرية سقطت الأربعاء، بعدما كانت تحلق في سماء اردبيل شمال غرب البلاد".

وأشار إلى أنه سيعلن تفاصيل حول الحادثة عقب دراسة ملابساتها.

غير أن "إرنا" قالت في وقت سابق، إن طائرة عسكرية سقطت اليوم في جبل سبلان، وإن فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث للتعرف على مصير الطيار وحطام الطائرة.