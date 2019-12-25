القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة عسكرية في منطقة غربي البلاد، دون الإعلان عن ملابسات الحادثة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، عن مصدر مسؤول في محافظة اردبيل شمال غربي البلاد، لم تسمه، الأنباء عن سقوط الطائرة.
وأوضح المصدر أن "طائرة عسكرية سقطت الأربعاء، بعدما كانت تحلق في سماء اردبيل شمال غرب البلاد".
وأشار إلى أنه سيعلن تفاصيل حول الحادثة عقب دراسة ملابساتها.
غير أن "إرنا" قالت في وقت سابق، إن طائرة عسكرية سقطت اليوم في جبل سبلان، وإن فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث للتعرف على مصير الطيار وحطام الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران: سقوط طائرة عسكرية شمال غربي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.