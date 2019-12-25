"برايميرز" الليكود: نتنياهو يعد ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن نيته تقديم خطة لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية ومناطق صناعية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.

ويأتي إعلان نتنياهو هذا قبل ساعات من الانتخابات الداخلية على رئاسة حزب الليكود "البرايمرز" التي ستجري يوم الخميس، حيث تنحسر المنافسة بين نتنياهو وجدعون ساعر.

ويسعى نتنياهو من خلال هذا الإعلان إلى الحصول على دعم أعضاء الليكود في المستوطنات، حيث نجح منافسه على رئاسة الحزب ساعر على استمالتهم والحصول على دعم نسبة عالية من منتسب الليكود في المستوطنات.

وذكرت صحيفة " يسرائيل هيوم"، اليوم الأربعاء، أن القرار الذي أعلن عنه نتنياهو خلال حملته الانتخابية لرئاسة الليكود، سيقدم خلال الأسبوعين القادمين للمصادقة عليه من قبل المجلس الأعلى للتخطيط.

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وقالت الصحيفة إن الوزير غلعاد أردان أحد المسؤولين الكبار في حزب الليكود، والذي لم يكن يعبر عن رأيه بشأن دعم مرشحي حزب الليكود، قد أعلن أنه سيدعم نتنياهو في الانتخابات الداخلية للحزب، باعتباره الأنسب لمواجهة التحديات التي تواجهها إسرائيل.

وكتب أردان على فيسبوك: "بصفتي عضوا في مجلس الوزراء الأمني، أعرف جيدا التحديات التي نواجهها ، وبعد النظر في جميع الاعتبارات، توصلت إلى استنتاج مفاده أن رئيس الحكومة نتنياهو، هو الأنسب لمواصلة قيادة البلاد".

ويواصل نتنياهو جولاته في مختلف البلدات الإسرائيلية، ويعقد المؤتمرات من أجل حشد الدعم لصالحه في انتخابات حزب الليكود.