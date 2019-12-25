البدء بحملة التحصين الموسع ضد شلل الأطفال في مأرب

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

دشن وكيل محافظة مأرب للشئون الادارية عبدالله الباكري ومعه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبد العزيز الشدادي،اليوم، في مستشفى الشهيد هائل للامومة والطفولة بمدينة مأرب، حملة التحصين الموسع ضد شلل الاطفال (من منزل الى منزل) والتي ينفذها مكتب الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الامم المتحدة للأمومة و الطفولة (اليونيسيف).



وتستهدف الحملة التي تنفذ على مدى ثلاثة ايام (77) ألفا و(353) طفلا وطفلة دون سن الخامسة من العمر في كافة مديريات المحافظة، بزيادة تقدر نسبتها( 54) في المئة عن المستهدفين في اخر حملة نفذت العام الماضي.

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وأثناء التدشين أكد الوكيل الباكري على أهمية انجاح حملة التحصين لوقاية الاطفال من هذا المرض القاتل والوصول الى القضاء على هذا الفيروس نهائيا من اليمن.

ودعاء مدراء المديريات واعضاء المجالس المحلية واولياء الامور إلى التفاعل والتجاوب مع الحملة لانجاح والدفع بابنائهم نحو فرق التحصين المتنقلة والثابتة لاخذ الجرعة اللازمة من التحصين.

بدوره أوضح مدير عام الصحة ،بأن الحملة ينفذها (693) عاملا صحيا ينضوون في (381) فريقا منهم (312) فريقا متنقلا والبقية ثابتين.هذا وقد قام الوكيل الباكري ومعه مدير عام مكتب الصحية بجولة تفقدية للاطلاع على سير عمل لجان التحصين في عدد من احياء مدينة مأرب ومخيم الجفينة للنازحين، وحثا العاملين على اهمية الحرص على وصول التحصين الى كل طفل مستهدف