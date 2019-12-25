شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح 110 آلاف مدني في إدلب خلال ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، نزوح نحو 110 آلاف مدني في محافظة إدلب شمال غربي البلاد منذ مطلع الشهر.

وذكر المرصد أن العمليات العسكرية للقوات السورية والروسية تسببت منذ مطلع ديسمبر الجاري في نزوح نحو 110 آلاف مدني من ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، مشيرا إلى أن نحو نصف هذا العدد نزح خلال الأيام الثمانية الماضية فقط.

وأضاف أن عمليات النزوح تركزت من ريف معرة النعمان الشرقي، بالإضافة لبلدات وقرى جبل الزاوية جنوب مدينة إدلب، وقرى واقعة شرق بلدة سراقب بالقطاع الشرقي من ريف إدلب.

وانتقد المرصد "تركيز الضامن التركي على مصالحه في منطقة شمال شرق سوريا.