شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصابين في انفجار بجنوب أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أعلن متحدث باسم الشرطة الأفغانية جمال ناصر بركزاى اليوم الأربعاء عن إصابة 5 مدنيين على الأقل بجروح نتيجة وقوع انفجار فى إقليم قندهار بجنوب البلاد. وقال المتحدث - فى تصريح لوكالة أنباء باجفاك الأفغانية - إن الانفجار تسبب فى حدوث أضرار بالمنازل والمنشآت المجاورة لحادث الانفجار.. ولم تعلن أى جهة حتى الآن مسئوليتها عن هذا الحادث.

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