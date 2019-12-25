شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرو هونج كونج يستقبلون الكريسماس بـ«رذاذ الفلفل» والان نبدء بالتفاصيل

أدانت حكومة هونج كونج اليوم الأربعاء أعمال العنف التي وقعت عشية احتفالات الكريسماس في هونج كونج، المركز المالي الآسيوي، واصفة ذلك بأنه "مشين" بعد استخدام الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل ومدافع المياه وغير ذلك من الأسلحة لقمع المظاهرات ليلية.

فقد أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين أغلقوا شارع سالزبوري.

وهذه المرة الأولى هذا الشهر التي تستأنف فيها الشرطة استخدامها للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بعد فترة من الهدوء في أعقاب فوز ساحق للمعسكر المؤيد الديمقراطية الشهر الماضي، في انتخابات المجالس المحلية.

وقال متحدث باسم الحكومة إن مثيري الشغب ألحقوا أضرارا بإشارات المرور وأغلقوا الشوارع وأشعلوا الحرائق وهاجموا رجال الشرطة.