الانواء تعلن حالة الطقس لغاية الاحد: ضباب وامطار وانخفاض بالحرارة

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، عن حاتلة الطقس لغاية يوم الاحد المقبل، فيما اشارت الى الطقس سيشهد تساقط امطار غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الطقس سيكون اليوم الاحد في المنطقة الوسطى غائم جزئي يتحول الى غائم ولا تغيير في درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية معتدلة تنشط احيانا مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن"، مبينة ان "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا".

واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية صحو مع بعض الغيوم ولا تغيير في درجات الحرارة"، مشيرة الى ان "الرياح ستكون جنوبية شرقية تنشط نهارا مسببة تصاعد للغبار في بعض الاماكن منها".

وتابعت ان "الطقس سيكون يوم غد الخميس غائم جزئي وغائم مع فرصة لتساقط امطار في المنطقة الشمالية، مع انخفاض قليل في درجات الحرارة"، موضحة ان "الطقس ليوم الجمعة غائم جزئي وغائم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط امطار، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائم جزئي".

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وبينت الهيئة ان "الطقس في المنطقة الوسطى ليوم السبت المقبل غائم جزئي مع وجود ضباب يزول تدريجيا وغائم جزئي في المنطقة الجنوبية مع انخفاض قليل في درجات الحرارة، اما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس فيها ممطرا"، مؤكدة ان "الطقس ليوم الاحد المقبل ممطرا في المنطقة الشمالية وغائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع وجود ضباب يزول تدريجيا وانخفاض قليل في درجات الحرارة".

يذكر ان البلاد شهد خلال الشهر الحالي انخفاضا لدرجات الحرارة فيما لم تشهد سقوط امطار الا في مناطق قليلة.