زيدان يوصي بتطبيق القانون بحياد تام واستقلال في كل قضية

اوصى رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الاربعاء، خريجي المعهد القضائي بتطبيق القانون بحياد تام واستقلال في كل قضية.

وقال زيدان خلال حضوره حفل تخرج الدورة ٤٠ للمعهد القضائي، ان "على القضاة تطبيق القانون بحياد تام واستقلال في كل قضية بما لايخل بحقوق المواطنين"، مشددا على ضرورة "حماية الحقوق الدستورية بالتعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي".

واكد زيدان ان "مجلس القضاء الاعلى سيكون السند القوي لهم"، لافتا الى ضرورة "التعاون مع المحامين لايصال الحقوق الى اصحابها واحترام حق الدفاع المقدس".