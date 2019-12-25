حمودي: قانون الانتخابات سيفتح الطريق للكفاءات المستقلة وسيجدد حيوية البرلمان

رحب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، بتصويت مجلس النواب على قانون الانتخابات، معتبراً ذلك "إنجازاً وطنياً". وقال حمودي في تغريدة على صفحته بموقع (تويتر)، إن "قانون الانتخابات الجديد إنجاز وطني على المسار الديمقراطي، سيجدد حيوية مجلس النواب أشخاصأ وأداء ويفتح الطريق للكفاءات المستقلة لأخذ دورها في الإصلاح وبناء العراق المزدهر، وهو بلا شك نصر على مسار معركة الإصلاح".



جدير بالذكر أن مجلس النواب صوت، في جلسته الـ24 التي عقدها أمس الثلاثاء (24 كانون الأول 2019)، على قانون انتخابات البرلمان.

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