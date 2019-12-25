العراق يتأهل إلى نهائي بطولة العرب للمبارزة

رياضة 2019-12-25 | 10:13 452 مشاهدة نجح المنتخب الوطني للمبارزة، في بلوغ المباراة النهائية بالبطولة العربية المقامة حالياً في الكويت. واستطاع المنتخب الوطني ان يتغلب على نظيره الاماراتي بنتيجة 45-39 في نصف نهائي البطولة، ليضرب موعداً مع صاحب الأرض الكويت. يذكر ان الكويتي تجاوز المنتخب السوري في الدور نصف النهائي بنتيجة 45-30. تجدر الإشارة الى ان البطولة العربية تشهد مشاركة عشرة منتخبات.



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