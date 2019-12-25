امانة بغداد: سيتم قطع مجسر ملعب الشعب يوم غد الخميس

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، انه سيتم قطع مجسر ملعب الشعب يوم غد الخميس، فيما اشارت الى ان القطع سيكون جزئيا.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه " قطع مجسر ملعب الشعب بشكل جزئي غدا الخميس الساعة 10 صباحاً"، مبينة ان "ذلك جاء لاطلاق المرحلة الثانية من اعمال الصيانة والتي تتضمن صيانة المفاصل الحديدية للمجسر بعد انجاز اعمال الاكساء في وقت سابق من هذا الشهر".

واضافت ان "القطع سيكون جزئياً وليس كاملاً اي سيقطع جزء من الجانب (وتحديداً جزء من الجانب المتوجه من الكرادة باتجاه زيونة)"، لافتة الى ان "العمل سيكون على مدار الساعة وبواقع 3 نوبات عمل وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".