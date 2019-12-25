اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، انه سيتم قطع مجسر ملعب الشعب يوم غد الخميس، فيما اشارت الى ان القطع سيكون جزئيا.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه " قطع مجسر ملعب الشعب بشكل جزئي غدا الخميس الساعة 10 صباحاً"، مبينة ان "ذلك جاء لاطلاق المرحلة الثانية من اعمال الصيانة والتي تتضمن صيانة المفاصل الحديدية للمجسر بعد انجاز اعمال الاكساء في وقت سابق من هذا الشهر".
واضافت ان "القطع سيكون جزئياً وليس كاملاً اي سيقطع جزء من الجانب (وتحديداً جزء من الجانب المتوجه من الكرادة باتجاه زيونة)"، لافتة الى ان "العمل سيكون على مدار الساعة وبواقع 3 نوبات عمل وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر امانة بغداد: سيتم قطع مجسر ملعب الشعب يوم غد الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.