سقوط طائرة عسكرية شمال غربي إيران

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا)، الأربعاء، بسقوط طائرة عسكرية إيرانية شمال غربي البلاد. ونقلت الوكالة عن مصدر: "سقوط طائرة عسكرية اليوم الاربعاء كانت تحلق في سماء اردبيل شمال غرب البلاد". وأضاف المصدر، بحسب الوكالة، أن "أخبار الحادث سيتم الإعلان عنها بعد دراسة تفاصيله".

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