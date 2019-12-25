علق وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، اليوم الأربعاء، على أنباء افادت بترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة المقبل، مؤكدا أنه لم يرشح لمنصب وترك السياسة والعمل الحكومي.
وقال عبطان في تعليق له على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، ردا على انباء ترشحه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة "أكرر وأعيد بأني لم أرشح لمنصب ولست مسؤولا عن مايقال في مواقع التواصل الإجتماعي".
واضاف "أنا مواطن تركت السياسة والعمل الحكومي بقناعة كاملة وقراءة دقيقة للأحداث وأتمنى أرى الإعمار والإزدهار في بلدي".
وافادت انباء تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عن ترشيح وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، لمنصب رئاسة الحكومة المؤقتة المقبلة.
واضاف "أنا مواطن تركت السياسة والعمل الحكومي بقناعة كاملة وقراءة دقيقة للأحداث وأتمنى أرى الإعمار والإزدهار في بلدي".
وافادت انباء تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عن ترشيح وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، لمنصب رئاسة الحكومة المؤقتة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر عبطان: لم أرشح لمنصب وتركت السياسة والعمل الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.