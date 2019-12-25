عبطان: لم أرشح لمنصب وتركت السياسة والعمل الحكومي

وقال عبطان في تعليق له على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، ردا على انباء ترشحه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة "أكرر وأعيد بأني لم أرشح لمنصب ولست مسؤولا عن مايقال في مواقع التواصل الإجتماعي".

واضاف "أنا مواطن تركت السياسة والعمل الحكومي بقناعة كاملة وقراءة دقيقة للأحداث وأتمنى أرى الإعمار والإزدهار في بلدي".



وافادت انباء تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عن ترشيح وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، لمنصب رئاسة الحكومة المؤقتة المقبلة.