مكافحة المتفجرات: معالجة 1425 ناسفة و14 مفخخة و39 حزاماً ناسفاً في 2019

وقالت المديرية في بيان تضمن حصيلة نشاطاتها لسنة ٢٠١٩ في عموم العراق، وتلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تمت "معالجة 1425 عبوة ناسفة، و50 عبوة لاصقة".

وأشارت المديرية في بيانها، إلى "معالجة 14 عجلة مفخخة، و39 حزاماً ناسفاً، وأربعة منازل مفخخة، و4280 ذخيرة".

