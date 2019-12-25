مكافحة المتفجرات: معالجة 1425 ناسفة و14 مفخخة و39 حزاماً ناسفاً في 2019

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الأربعاء، معالجة 1425 عبوة ناسفة و14 عجلة مفخخة و39 حزاماً ناسفاً في عام 2019.
وقالت المديرية في بيان تضمن حصيلة نشاطاتها لسنة ٢٠١٩ في عموم العراق، وتلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تمت "معالجة 1425 عبوة ناسفة، و50 عبوة لاصقة".
وأشارت المديرية في بيانها، إلى "معالجة 14 عجلة مفخخة، و39 حزاماً ناسفاً، وأربعة منازل مفخخة، و4280 ذخيرة".
وأشارت المديرية في بيانها، إلى "معالجة 14 عجلة مفخخة، و39 حزاماً ناسفاً، وأربعة منازل مفخخة، و4280 ذخيرة".
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