"داعش" في 2019.. مقتل رأس الأفعى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 2019.. كان عاما مفصليا في معركة القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، حيث شهد تحرير آخر منطقة تخضع لسيطرته في الباغوز السورية، ومقتل زعيمه ومؤسسه الإرهابي أبوبكر البغدادي.

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