مقارنة عُمرية بين خامنئي ورئيسة وزراء فنلندا تحبس مسؤولا إيرانيا

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وكالاتالأربعاء 2019/12/25 12:41 م بتوقيت أبوظبي
مرشد إيران علي خامنئي ورئيسة وزراء فنلندا - أرشيفية
أدت مقارنة عمرية بين مرشد إيران علي خامنئي، ورئيسة وزراء فنلندا الجديدة سانا مارين، إلى حبس عضو مجلس مدينة "بروجرد" في محافظة لورستان غربي إيران.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن السلطات اعتقلت محمد برهام، عضو مجلس مدينة بروجرد، في محافظة لورستان، أمس الثلاثاء، بعد نشره مقطعا مصورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام"، قارن فيه بين أعمار المسؤولين الإيرانيين والفنلنديين.
وأوضحت الوكالة الإيرانية أن السلطات وجهت لبرهام تهمة "إحباط الروح الثورية للشعب".
كما قال مصدر مطلع لصحيفة "سفير أفلاك" المحلية الإيرانية، إن سبب اعتقال برهام كان إهانته للنظام وخامنئي.
وتضمن المقطع المصور مقارنة أعمار قادة إيران مع قادة فنلندا جاء فيها أن متوسط أعمار مسؤولي فنلندا 42 عاما، ويديرون حكومة متوسط العمر فيها 23 عاما، لكن متوسط الأعمار في إيران 31 عاما، وتدار حكومتها بمتوسط أعمار 60 عاما.
وتحدث الفيديو عن أعمار قادة إيران؛ فذكر أن عمر الرئيس حسن روحاني 72 عاما، وعمر رئيس مجلس النواب 63 عاما، أما رئيس مجلس الخبراء فعمره 93 عاما، في حين يبلغ المرشد علي خامنئي 80 عاما، واختتم الفيديو بجملة "مرحبا بكم في دولة الشباب التي يقودها بيت المسنين".
وفي يوم 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، اختار الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي، الذي يقود حكومة ائتلافية، وزيرة النقل سانا مارين (34 عاما) لتصبح أصغر رئيس حكومة إلى الآن، بعد استقالة رئيس الوزراء أنتي ريني.
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