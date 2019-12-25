الرئيس البرازيلي يستعيد ذاكرته بعد التعافي من حادث سقوط

فقد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ذاكرته بشكل مؤقت بعد أن سقط أرضا إثر زلة قدم وصُدم رأسه في القصر الرئاسي.

وتعثر الرئيس البالغ من العمر 64 عاما، مساء الإثنين، في حمام قصر الفورادا الرئاسي، وهي الانتكاسة الصحية الثالثة للرئيس الذي أصيب بطعنة سكين خلال حملته الرئاسية عام 2018 ما زال يعاني من آثارها حتى الآن.

وقال بولسونارو، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة باند التلفزيونية حول حادث تعثره وسقوطه: "في تلك اللحظة، فقدت ذاكرتي".

وأضاف: "في اليوم التالي، هذا الصباح، تمكنت من استعادة أشياء كثيرة والآن أنا بخير".

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وتابع: "على سبيل المثال لم يكن باستطاعتي تذكر ما الذي فعلته في اليوم السابق".

وأوضح مكتب بولسونارو، في بيان، أن الرئيس أمضى الليلة في مستشفى القوات المسلحة ببرازيليا تحت المراقبة، وتم السماح له بالخروج، الثلاثاء، مع "توصية بأن يخلد للراحة".

وأشار البيان إلى أن صور الأشعة التي أخذت للجمجمة أظهرت عدم وجود أي إصابة.

وذكر بولسونارو خلال المقابلة: "زلت قدمي وسقطت على ظهري. كانت ضربة قوية بما فيه الكفاية، لكنني سأعتني بنفسي".

وكان الوضع الصحي لبولسونارو مصدر قلق منذ أن أصبح رئيسا في الأول من يناير/كانون الثاني.

وخضع الرئيس البرازيلي لـ4 عمليات جراحية بسبب الطعنة التي تلقاها في بطنه خلال الحملة الانتخابية، وكان آخرها في سبتمبر/أيلول.