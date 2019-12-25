"السلام الشعبية" تتهم طالبان باختطاف 27 من أعضائها غربي أفغانستان

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وكالة الأنباء الألمانيةالأربعاء 2019/12/25 12:28 م بتوقيت أبوظبي
عناصر من حركة طالبان - أرشيفية
اتهم رئيس حركة "السلام الشعبية" في أفغانستان، إقبال خيبر، الأربعاء، حركة طالبان باختطاف 27 فردا من أعضاء الحركة بإقليم فراه غربي البلاد.
وقال خيبر، في تصريحات صحفية، إن مسلحي طالبان اختطفوا الناشطين من مقاطعة "بالا بولوك" أثناء مشاركتهم في مسيرة سلام من إقليم هيرات غربي البلاد.
وأضاف أن الحركة لم تخبرهم بمكان الأعضاء الذين تم اختطافهم، كما أنها رفضت الرد على أسئلتهم.
وكان الناشطون المختطفون يشاركون في جولة جديدة من المظاهرات التي تجوب البلاد لنشر رسالة السلام.
وأعربت حركة طالبان عن شكوكها بشأن الحركة، وانتقدت بعض المسلحين على مواقع التواصل الاجتماعي النشطاء لعدم تعليقهم على الهجمات الجوية الأمريكية، فيما لم تعقب على حديث "خيبر" حتى الساعة 8:30 ت.غ.
وحركة "السلام الشعبية"، هي منظمة غير حكومية، تأسست من قِبل مجموعة من الشباب بهدف تحقيق مُثُل عُليا مثل إنهاء حرب معينة أو كل الحروب.
وتطالب الحركة جميع أطراف الصراع في أفغانستان بالموافقة على وقف إطلاق النار.
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