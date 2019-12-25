انت الان تتابع الصين تقول إنها على اتصال وثيق مع أمريكا بشأن حفل توقيع اتفاق التجارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن بلاده على اتصال وثيق بالولايات المتحدة بشأن حفل توقيع اتفاق التجارة.
كان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد صرح أمس الثلاثاء أنه والرئيس الصيني شي جين بينغ سيوقعان المرحلة واحد من اتفاق التجارة الذي جرى التوصل إليه في الآونة الأخيرة خلال احتفال بهذه المناسبة.
ولم يحدد قنغ في المؤتمر الصحفي اليومي موعدا محددا للتوقيع.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تقول إنها على اتصال وثيق مع أمريكا بشأن حفل توقيع اتفاق التجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.