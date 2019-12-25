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الصين تقول إنها على اتصال وثيق مع أمريكا بشأن حفل توقيع اتفاق التجارة

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صورة أرشيفية

قال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن بلاده على اتصال وثيق بالولايات المتحدة بشأن حفل توقيع اتفاق التجارة.

كان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد صرح أمس الثلاثاء أنه والرئيس الصيني شي جين بينغ سيوقعان المرحلة واحد من اتفاق التجارة الذي جرى التوصل إليه في الآونة الأخيرة خلال احتفال بهذه المناسبة.

ولم يحدد قنغ في المؤتمر الصحفي اليومي موعدا محددا للتوقيع.

 

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