أبو الغيط: تركيا وإيران وإسرائيل يشكلون خطراً على الأمن القومي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبو الغيط: تركيا وإيران وإسرائيل يشكلون خطرا على الأمن القومي

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، إن تركيا وإيران وإسرائيل يشكلون في الوقت الحالي خطرًا بالغا على الأمن القومي العربي.



وقال أبو الغيط - خلال محاضرة ألقاها الأمين العام للجامعة العربية، بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبو ظبي، تحت عنوان "العالم العربي في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية" - تم المفتاح الأساسي للتعامل مع حالة اللايقين في العالم هو استعادة الأمن الجماعي العربي، مؤكدًا أنه لا يمكن أن تجتمع عناصر القوة هذه من دون أن تضع الدول العربية أولوياتها الأمنية على الطاولة، بصراحة تامة وشفافية كاملة.