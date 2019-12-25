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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحطم طائرة عسكرية شمال إيران
الأربعاء 25 ديسمبر 2019
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة عسكرية قرب جبال سبلان التابعة لمحافظة اردبيل شمال غرب إيران.
ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“،عن شهود عيان في المنطقة قولهم، إن الطائرة كانت على ارتفاع منخفض عندما تحطمت قرب جبال سبلان شمال غرب البلاد.
وأكد مسؤول محلي أيضا أن ”الطائرة تحطمت في سماء محافظة اردبيل“، وأن الحادث قيد التحقيق.
وذكرت قناة ”خبر“ المحلية أن ”مقاتلة عسكرية كانت بارتفاع منخفض تحطمت قرب جبال سبلان شمال غرب إيران“.
وأشارت مواقع إخبارية إيرانية إلى أن السلطات أرسلت مجموعات من رجال الإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني لمعرفة مصير قائد الطائرة.
وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إنه ”سيتم الإعلان عن تفاصيل الحادث بعد التحقيق في الأمر“.
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