اختفاء حطام وطاقم طائرة عسكرية إيرانية سقطت اليوم بمحافظة أربيل العراقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد مصدر مسؤول في محافظة أردبيل سقوط طائرة عسكرية، الأربعاء، كانت تحلّق في سماء المحافظة شمالي غرب البلاد.



وتابع المصدر أن أخبار الحادث سيتم الإعلان عنها بعد دراسة تفاصيله.

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وكانت طائرة عسكرية قد سقطت، اليوم، في جبل سبلان؛ حيث هرعت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث للتعرف على مصير الطيار وحطام الطائرة.

وذكر مدير دائرة الأزمات والطوارئ الطبية في محافظة أردبيل، مجيد محمد غريباني، أنه لم يتم حتى الآن العثور على حطام الطائرة.