- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختفاء حطام وطاقم طائرة عسكرية إيرانية سقطت اليوم بمحافظة أربيل العراقية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكد مصدر مسؤول في محافظة أردبيل سقوط طائرة عسكرية، الأربعاء، كانت تحلّق في سماء المحافظة شمالي غرب البلاد.
وتابع المصدر أن أخبار الحادث سيتم الإعلان عنها بعد دراسة تفاصيله.
وكانت طائرة عسكرية قد سقطت، اليوم، في جبل سبلان؛ حيث هرعت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث للتعرف على مصير الطيار وحطام الطائرة.
وذكر مدير دائرة الأزمات والطوارئ الطبية في محافظة أردبيل، مجيد محمد غريباني، أنه لم يتم حتى الآن العثور على حطام الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء حطام وطاقم طائرة عسكرية إيرانية سقطت اليوم بمحافظة أربيل العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.