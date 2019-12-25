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سقوط طائرة ركاب روسية أثناء هبوط اضطراري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سقوط طائرة ركاب روسية أثناء هبوط اضطراري

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

تعرض 6 أشخاص لإصابات، بعد أن سقطت مروحية ركاب أثناء هبوطها بشكل اضطراري في سيبيريا صباح الأربعاء، حسبما قال مسؤولو الطوارئ الروس.

وأوضح فرع وزارة الطوارئ الروسية في سيبيريا، إن مروحية من طراز "إم آي 8" تقل على متنها 21 راكبا و3 من أفراد الطاقم، علقت في عاصفة ثلجية، بعد وقت قصير من إقلاعها في قرية بايكيت.

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وسقطت المروحية عند الهبوط، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، حسبما كشفت وسائل إعلام محلية.

والطائرة التي يطلق عليها اسم "هيب" من قبل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مروحية تعمل بمحركين توربينيين متوسطين، صممت خلال حقبة الاتحاد السوفيتي، وتستخدم على نطاق واسع في روسيا كطائرة نقل.

وأصبحت عمليات الهبوط القاسية وغيرها من حوادث مروحيات "إم آي 8" شائعة إلى حد ما في روسيا خلال الأشهر الأخيرة.  

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