عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرزها صحته.. شائعات حول السلطان قابوس

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

أبدى مستخدمون عمانيون وحسابات إخبارية في السلطنة، قلقهم على صحة عاهل البلاد السلطان قابوس بن سعيد، وسط سيل من الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويتمتع السلطان قابوس بشعبية جارفة في سلطنة عمان، فقبل توليه الحكم كانت سلطنة عمان واحدة من أفقر دول العالم، حيث تنتشر الأمية بين السكان البالغين بنسبة 66%، بينما الوضع الصحي كان مزريا للغاية، إذ إن 20% من الأطفال كانوا يموتون قبل بلوغ سن الخامسة، بينما ترتفع معدلات الوفيات المبكرة في صفوف البالغين.

أما الآن فقد تم القضاء على الأمية بشكل كامل تقريبا وقفز متوسط العمر المتوقع إلى 76 عاما، كما قفزت معدلات نوعية الحياة للشعب العماني بشكل مثير للإعجاب مع القفزات المذهلة لاقتصاد البلاد.

وتصدر هاشتاغ ”#نريد_ان_نطمئن_فقط“ موقع التواصل الاجتماعي تويتر في سلطنة عمان، وسط مشاركات من قبل مستخدمين من مختلف فئات المجتمع العماني، بما في ذلك الحسابات الإخبارية.

Advertisements

وكتب حساب شبكة عمان: ”مواطنون يطالبون ديوان البلاط السلطاني عبر وسم #نريد_ان_نطمئن_فقط بإصدار بيان يطمئن فيه الشعب العماني عن صحة جلالة السلطان #قابوس”.

وغرد خليفة الوائلي: ”إلى المكتب السلطاني أو الأمن الداخلي أو ديوان البلاط السلطاني أو الجهات ذات الاختصاص كمجلس الوزراء الموقر، نناشدكم بأن تكون هناك منصة إعلامية أو متحدث رسمي باسم السلطنة، تطمئن الشعب عن صحة مولانا السلطان وتدحض كيد الكائدين وحسد الحاسدين دمتم قلبا واحدا لهذا الوطن“.

وقال أسعد آل علوي: ”الشعب في حالة خوف وتوتر وقلق منذ فترة، ونريد أن نطمئن على جلالة السلطان..ديوان البلاط السلطاني حان الوقت ليصدر بيان يفرح قلوبنا بأن قابوس بخير“.

وكتب الناشط العماني محمد الفراجي: ”حتى انته يالاسرائيلي شكل الشيك وصل عندك ، اللهم رد كيدهم في نحورهم وأن يشفى جلالة السلطان ، إلى كل متربص وحاقد اننا كعمانين لو نستطيع أن نحمل المرض عنه لحملناه ، بعد كل الاخبار والتأويل وجب على الديوان أو المكتب السلطاني إصدار بيان #نريد_ان_نطمئن_فقط”.

وغرد حساب باسم بنت راشد: ”أبي قابوس هل أنت بخير إنا قلقون عليك جدا ننام على وسادة الحزن وننهض في خوف أبي ليست عادتك أن تعود من سفر ولم تخبرنا عنك هل أنت بخير؟ ننتظر طلة سامية منك أبي لتقول لنا *شعبي العزيز أنا بخير* فطلتك عافية لنا يا نبض عمان.”

وكتب ناصر الجهوري: ”على هذا السيل الجارف من الحب والعشق لهذا القاند الفذ نطالب ديوان البلاط والمكتب السلطاني بإصدار بيان مشترك يطمئن الشعب فيه ع صحة جلالته مثل ماترون الشعب تحترق قلوبهم وتغلي للاطمئنان على أبيهم وملهمهم كفاكم صمت، فهذا الشعب يستحق بارقة أمل مفرحه“.