شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تحطم طائرة إيرانية في محافظة أربيل العراقية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أفادت قناة العربية نقلا عن وسائل إعلام إيرانية أن طائرة إيرانية سقطت في محافظة أردبيل شمال البلاد.

Advertisements هذا ولو تورد القناة تفاصيل إضافية حولا ملابسات الحادث ومصير طاقم الطائرة الإيرانية.

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