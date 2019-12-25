وفاة الناشط ثائر الطيب يفجر الأوضاع جنوب العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تسبب وفاة الناشط ثائر كريم الطيب متأثراً بإصابته في إنفجار إستهدف إغتياله، بتفجير الأوضاع في محافظة الديوانية جنوب العراق .



وأقدم محتجون غاضبون، فجر الأربعاء، على إضرام النار في مقار أحزاب شيعية بمحافظة الديوانية جنوبي العراق .

وكان الناشطان علي حمزة المدني، وثائر كريم الطيب، تعرضا لمحاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة في سيارة كانا يستقلانها في الديوانية منذ 10 أيام؛ ما أدى لإصابتهما بجروح، حسب بيان للمفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وقال مصدر في الحراك الشعبي، إن ”متظاهرين غاضبين أضرموا النيران في مقار تابعة لحزب الدعوة وتيار الحكمة ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق، في محافظة الديوانية، فجر اليوم، بعد انتشار خبر وفاة الناشط ثائر كريم الطيب في مشفى الديوانية متأثرا بجراحه جراء محاولة اغتياله“.

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ودعت تنسيقيات الحراك الشعبي في العراق إلى قطع الطرق الرئيسة في بغداد، ردا على وفاة الناشط ”الطيب“.

وفي سياق متصل، قال مصدر أمني، إن عشرات المتظاهرين قطعوا طريق محمد القاسم، السريع، وسط بغداد، احتجاجا على اغتيال الطيب.

كما قطع متظاهرون في محافظة النجف صباح الأربعاء، عددًا من الطرق الرئيسة في المحافظة للسبب ذاته.

ويتعرض ناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة، من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين، لكن وتيرة الهجمات تصاعدت بصورة كبيرة خلال الأسبوع الماضي.

وتعهدت الحكومة مرارا بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكن دون نتائج تذكر لغاية الآن.

وفي السياق شيع المئات من أهالي المدينة صباح الأربعاء جثمان الناشط ثائر الطيب، متعهدين بمواصلة الاحتجاج والتصعيد بأنحاء المدينة.