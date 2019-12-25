شكرا لقرائتكم وسائل إعلام عراقية: السهيل يعتذر عن تكليفه برئاسة الوزراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وسائل إعلام عراقية، الأربعاء، باعتذار قصي السهيل عن تكليفه المحتمل برئاسة الوزراء في العراق.

ونشرت قناة "السومرية نيوز" وثيقة تفيد باعتذار السهيل لكتلة البناء عن تكليفه، جاء فيها: "الأخوة في تحالف البناء أثمن عالياً ترشيحكم ولكن الظروف غير مواتية لمثل هذا التكليف".

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يأتي ذلك فيما قرر "تحالف البناء" ترشيح محافظ البصرة، أسعد العيداني، لمنصب رئاسة الوزراء خلفاً لعادل عبدالمهدي.

من الاحتجاجات العراقية

من احتجاجات العراق

وقالت تقارير إعلامية عراقية إنه "بعد انتهاء اجتماع البناء فجر الأربعاء تقرر ترشيح أسعد العيداني وإرسال كتاب بذلك إلى رئاسة الجمهورية لغرض التكليف.

يُذكر أن العيداني هو ثالث مرشح رسمي يطرحه "تحالف البناء"، بعد محمد شياع السوداني ووزير التعليم قصي السهيل، واللذين سُحب ترشيحهما بسبب الرفض الشعبي والسياسي الواسع لهما.

وتستمر احتجاجات العراقيين للمطالبة بحكومة مستقلة وقانون انتخابي عادل.