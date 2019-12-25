وزير النقل اليمني: تركيا عادت بقوة إلى الساحة العالمية بقيادة أردوغان

اعتبر ​وزير النقل​ ​اليمن​ي صالح الجبواني ان "​تركيا​ عادت بقوة إلى الساحة العالمية بقيادة الرئيس ​رجب طيب أردوغان​"، مشيراً إلى أن "ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، من السياسيين الأتراك الكبار الذين يحبون اليمن"، لافتاً إلى أنه "استقبلنا أوقطاي في مكتبه وقت وصولنا ​أنقرة​، ثم رافقنا في اللقاء ببقية القادة الأتراك".

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